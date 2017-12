Sete são presos em tentativa de roubo a banco na zona sul

SÃO PAULO - A Polícia Militar prendeu sete suspeitos por uma tentativa de roubo em uma agência bancária na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, na zona sul da capital, no começo da manhã deste domingo, 10. O grupo arrombou o local e pretendia levar um dos cofres em um caminhão, quando foram surpreendidos pelos PMs.

A polícia foi à agência do Banco do Brasil, na altura do número 3370, por volta das 6h40 da manhã, após uma denúncia pelo número 190. Os sete suspeitos, todos maiores de idade, foram flagrados carregando um dos cofres para um caminhão, estacionado na porta.

No momento do crime, o local estava fechado e sem funcionários. Não houve feridos, segundo a corporação.

Além dos sete presos, foram apreendidos o caminhão e um rádio. Inicialmente, a ocorrência foi registrada no 78.º Distrito Policial (Jardins) e depois encaminhada à Delegacia de Roubos a Bancos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).