Sete são presos durante assalto a prédio residencial em SP

A Polícia Militar prendeu na noite de sábado, 7, por volta das 23h30, uma quadrilha que assaltava um condomínio residencial no bairro do Paraíso, na zona sul de São Paulo. Sete homens armados fizeram sete moradores reféns e a polícia foi alertada por denúncia anônima. "Os policiais cercaram e isolaram o local e após breve negociação os bandidos se entregaram e libertaram as vítimas", informa o boletim da PM. Foram apreendidos com a quadrilha três revólveres calibre 38 e uma pistola. Não há informações sobre feridos. O caso foi registrado no 36º Distrito Policial, no Paraíso.