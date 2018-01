Sete são feitos reféns em assalto a banco Sete pessoas foram feitas reféns em uma agência bancária na Avenida Luís Dumont Villares, na zona norte de São Paulo, durante um assalto na tarde de ontem. Após negociação com a polícia, três assaltantes se entregaram e foram presos. Foram apreendidas duas pistolas. A ocorrência foi registrada no 9.º Distrito Policial do (Carandiru), também na zona norte.