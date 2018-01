Sete são condenados por assaltos a Correios em Campinas

SOROCABA - Sete acusados de terem praticado 16 assaltos a agências dos Correios na região de Campinas, entre maio e setembro de 2014, foram condenados pela Justiça Federal, conforme sentença divulgada nesta terça-feira, 6.

Um dos réus, Diego Henrique Freitas Soares, recebeu pena de 66 anos de reclusão. Ele e quatro envolvidos estão presos desde a Operação Caixa Alta, da Polícia Federal, em outubro do ano passado. Outros dois acusados, ainda em liberdade, tiveram as prisões preventivas decretadas.

De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, os autores dos crimes se dividiam em duplas para os assaltos, o que dificultava a identificação dos envolvidos. Além dos sete condenados, três adolescentes participavam do esquema.

Em cerca de dois minutos, eles invadiam o local armados, recolhiam o dinheiro do cofre e dos guichês de atendimento, além da arma e colete do vigilante, e fugiam. Dinheiro e pertence dos clientes também eram levados. O grupo roubou pelo menos R$ 62 mil em agências de Campinas, Sumaré, Hortolândia e Elias Fausto. Os advogados dos réus podem entrar com recursos.