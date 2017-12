Sete jovens fazem arrastão e aterrorizam motoristas na Avenida Giovanni Gronchi

Um gerente de 38 anos afirmou que os suspeitos, que aparentavam serem menores de idade, quebraram o vidro lateral do carro e levaram documentos, relógio e celular. O incidente ocorreu na altura do número 3.700 da avenida, por volta das 6h40. O caso foi registrado como furto e será investigado pelo 89.º Distrito Policial (Jardim Taboão).

No primeiro trimestre deste ano foram registrados 272 roubos e 278 furtos na região do 89.ºDP. No mesmo período do ano passado, houve 226 roubos e 309 furtos. Somente neste ano foram instaurados nesta delegacia 287 inquéritos e realizadas 159 prisões.