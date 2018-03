Sete cidades também reduzem preço da tarifa

Depois da redução de tarifas de transporte no Rio e em São Paulo, pelo menos sete cidades anunciaram a diminuição do preço das passagens de ônibus. Entre elas estão quatro municípios do interior paulista, dois da Região Metropolitana de São Paulo e Goiânia. Outras 18 cidades já haviam divulgado reduções, possibilitadas pelas desonerações das empresas de transporte - por meio de medida provisória federal do dia 31.

Na Grande São Paulo, as tarifas de Guarulhos e de Ferraz de Vasconcelos vão de R$ 3,20 para R$ 3. Em Campinas, a prefeitura já havia decidido reduzir, a partir de 1.º julho, as passagens de R$ 3,30 para R$ 3,20. Mas o prefeito Jonas Donizette (PSB) anunciou ontem que vai reduzir ainda mais, para R$ 3. O prefeito de Sorocaba, Antonio Carlos Pannunzio (PSDB), assinou decreto ontem revogando o aumento na tarifa, concedido há uma semana. A tarifa ia para R$ 3,15, mas agora volta a custar R$ 2,95. Pannunzio tinha descartado a redução, mas recuou. Outras cidades do interior que anunciaram alterações foram Araraquara (R$ 2,90 para R$ 2,80) e Presidente Prudente.

Já o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), e o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia (PT), anunciaram que a tarifa deve ficar em R$ 2,70, mesmo valor que a Justiça definiu em caráter temporário. A tarifa passaria amanhã para R$ 2,85.