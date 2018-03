Sete cidades paulistas estão em alerta devido às chuvas

SÃO PAULO - Segundo boletim da Defesa Civil Estadual divulgado nesta segunda-feira, 24, sete municípios do Estado de São Paulo permanecem em estado de alerta para risco de temporais. As cidades em alerta são Mauá, Atibaia, Jundiaí, Socorro, Sumaré, São José dos Campos e Cubatão. A chuva também deixou em estão de atenção os municípios de Santo André, Guarujá, Santos e São Vicente.

De acordo com o relatório, as chuvas que atingem o Estado desde dezembro do ano passado já causaram a morte de 26 pessoas e deixaram feridas outras 23. Pelo menos 95 municípios foram atingidos, deixando 2.162 desabrigados (pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos) e outros 9.824 desalojados (aqueles que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares).

Capital. A chuva que castigou a capital paulista, principalmente as regiões leste, oeste, norte e centro-norte, na noite de ontem, fez sua primeira vítima, segundo a polícia. Por volta da 1h30 de hoje, na altura do nº 2.512 da Rua da Mooca, próximo à Avenida Paes de Barros, na Mooca, zona leste, um morador de rua, aparentando 35 anos, foi encontrado morto debaixo de um carro por moradores da região, após a água do alagamento que tomou conta daquele trecho baixar. Policiais militares da 1ª Companhia do 21º Batalhão foram acionados e acredita-se que a vítima, ainda não identificada, teria sido arrastada pela enxurrada e, já sem vida, parou sob o carro.