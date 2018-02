Sessão da Câmara termina em pancadaria A Câmara de Araçariguama, a 45 km de São Paulo, cassou por 7 votos a 1o a vereadora Liliana Medeiros Aymar (PPS), mulher do ex-prefeito Carlos Aymar, no domingo à noite. Ela é acusada de quebra de decoro. Antes da votação, Aymar invadiu o plenário para agredir o presidente da Mesa, vereador Milton da Costa (DEM). O tumulto se generalizou. A plateia arremessou cadeiras em vereadores. Do lado de fora houve pancadaria entre partidários de Aymar e da atual administração. Ninguém foi preso. Liliana vai recorrer.