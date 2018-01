Sessão ao ar livre no Ibirapuera apresenta vencedor de festival

Acontece nesta sexta-feira, 12, a pré-estreia de Branco sai, preto fica, de Ardiley Queirós, em sessão ao ar livre no Parque Ibirapuera. A exibição do longa metragem é parte do projeto Cine Direitos Humanos, ação que integra a programação do Festival em comemoração à Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado nesta quarta, 10.

O drama social Branco sai, preto fica foi o grande vencedor da última edição do Festival de Cinema de Brasília e levou, além do prêmio principal de melhor filme do júri oficial, as estatuetas de melhor ator, para Marquim do Tropa, e melhor direção de arte, para Denise Vieira.

Ambientado em Ceilândia, cidade satélite da capital federal, Brasília, o filme de cerca de 90 minutos mistura realidade e ficção ao abordar uma agressão policial e discutir os possíveis horizontes da sociedade diante das disparidades entre os homens.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A sessão será às 20h, próximo ao Museu AfroBrasil. O acesso mais fácil é pelo portão 10, na Avenida Pedro Álvares Cabral. A programação do 2º Festival de Direitos Humanos Cidadania nas Ruas vai até domingo. Confira outros eventos no site da Secretaria Municipal responsável.