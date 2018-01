Sesc Vila Mariana tem opções de lazer para todos os gostos

O Sesc da Vila Mariana mantém as portas abertas no fim de ano e tem opções de lazer, esporte e cultura para todas as idades no período de férias. A unidade, aberta em 18 de dezembro de 1997, tem piscinas, teatro, ginásios, áreas de convivência e para as crianças, além de realizar eventos para sócios e não associados e possuir uma vasta programação em dezembro.

Entre as atrações fixas, vale destaque a obra que recobre a fachada do Sesc, Submersão, de Sonia Guggisberg. Na praça externa, a artista brinca com o elemento água em um painel de grandes proporções para tocar no tema sobre a interação do homem com o espaço que habita.

Do lado de dentro, no Atrium, a mostra Compulsão Narrativa reúne obras de 12 artistas que contam histórias por meio de desenhos de diversos seguimentos - da caligrafia ao grafite - e superfícies, até mesmo as paredes do próprio Sesc. Aos sábados, é possível participar da atividade Para Não Entender, uma visita mediada por Auber Bettinelli, responsável por incentivar a interação do público para a construção de uma história colaborativa sobre a exposição.

Para as crianças, a Banca Ambulante: Brincando Com os Bichos, na Praça de Eventos, trata da relação do homem com os animais através de uma seleção de livros infantis sobre o tema, com acesso livre ao público das 10h às 18h30.

FIM DE SEMANA

No sábado e no domingo dá para chegar depois do almoço e aproveitar o espaço com a família o dia todo. No dia 13, às 13h30, o grupo Acabocaria contagia com ritmo bem nordestino - o repertório é cheio de influências da música local, com toques de maracatu, forró, xote e ciranda. O espetáculo na Praça de Eventos é gratuito.

CINE SÁBADO

Personagens queridos do cartunismo nacional, como a Rê Bordosa, de Angeli, são as estrelas do filme de animação Wood & Stock - Sexo, Orégano e Rock'n'Roll, dirigido por Otto Guerra, exibido gratuitamente em sessão às 14h no Auditório. É preciso retirar ingressos com 1h de antecedência na Central de Atendimento.

BRINCADEIRAS

O show com cara de circo chama as crianças a interagirem com Conforto, um palhaço com aspirações de grande mágico. Este é o último sábado para ver o espetáculo, na Praça de Eventos, às 17h.

A peça infantil O Príncipe Caranguejo está em cartaz desde novembro e promete mergulhar com as crianças nas aventuras de uma jovem em busca do grande amor. O texto é baseado em uma fábula italiana. Com direção de Débora Vivian. É grátis para crianças de até 12 anos. Para os acompanhantes, custa de R$ 5 a R$ 17.

O Núcleo Girândula discute, com música e interpretação, a questão da identidade na infância por meio da história de uma menina que esquece quem é. A direção é de Natália Grisi. Domingo, às 16h30. Grátis.

DA PLATEIA

Wolf & Tomimura apresentam repertório para flauta e piano com obras de Robert Schumann, César Franck e Charles Marie Widdor. É de graça no sábado, às 18h30. Ingressos devem ser retirados com 1h de antecedência na Central de Atendimento.

O grupo Bixiga 70 lança seu novo disco, 100%13, um compacto em vinil, no Teatro do Sesc Vila Mariana, com shows no sábado e no domingo, às 21h e 18h, respectivamente. As entradas estão disponíveis para compra pela internet e custam de R$ 7,50 a R$ 25.

Instrumentos de sopro e guitarras se encontram em um concerto de repertório variado, com música erudita, rock pop e samba. A apresentação será coordenada por Maurício Aguilar e Mayki Fabiani e acontece na Praça de eventos no domingo, à partir das 13h30.

SERVIÇO

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141 - Vila Mariana

Informações: 5080-3000

email@vilamariana.sescsp.org.br