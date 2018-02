Sesc 'definitivo' de Santo Amaro abre no dia 19

Três mil pessoas são esperadas por dia na nova unidade Sesc Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, que será inaugurada no dia 19. O moderno prédio, cuja construção consumiu investimento de R$ 51 milhões, vai funcionar no mesmo endereço onde funcionou, de 1999 a 2004, a antiga Unidade Provisória Sesc Santo Amaro, na Rua Amador Bueno, 505. Antes, o local abrigou uma garagem de ônibus.

"O importante é que, desde 1999, o Sesc vem marcando presença na rotina do bairro", comenta o gerente regional do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda. "Santo Amaro tem grande população e na região circulam pessoas de todos os bairros do entorno."

É a terceira inauguração de um Sesc paulista neste ano. Em agosto, foi aberta a unidade Bom Retiro; em julho, foi entregue ampliação em Campinas. Atualmente, há 33 unidades no Estado, que recebem 400 mil pessoas por semana. "E, para o ano que vem, deveremos ter abertura das unidades 24 de Maio (no centro paulistano), Guarulhos e Jundiaí, além da sede definitiva da unidade da Avenida Paulista", antecipa Miranda. "Não podemos parar. O País cresce, o Estado cresce, a cidade cresce. Precisamos acompanhar."

Estrutura. Na entrada da unidade Santo Amaro, uma praça coberta também vai servir para abrigar exposições e pequenas apresentações. De lá, o usuário terá acesso a espaços multiuso e de convivência para exposições e manifestações culturais, além de sala para oficinas, locais para uso de internet e cursos de novas tecnologias, biblioteca e espaço lúdico para crianças e bebês. Um galpão cultural também vai poder ser usado para organizar aulas abertas e exposições. Além disso, a unidade terá quatro consultórios odontológicos, estacionamento coberto para 180 automóveis e 34 motos, bicicletário e uma lanchonete com capacidade para 120 pessoas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para os praticantes de esportes, o Sesc vai oferecer duas salas de ginástica, um conjunto aquático e um ginásio poliesportivo. "Mas será uma academia mais social e menos fitness, mais saúde e menos marketing", adianta Miranda, fazendo contraponto a estabelecimentos puramente comerciais. "Nos preocupamos, por exemplo, com orientação para uma alimentação adequada."

Tudo isso em um prédio ecologicamente correto. O projeto saiu das pranchetas do arquiteto Edson Elito e privilegia soluções sustentáveis, como sistemas de economia de energia e reaproveitamento de água da chuva.

Histórico. O Sesc chegou a Santo Amaro em 1998, com o pré-lançamento da unidade provisória. E a abertura foi com barulho: um evento batizado de Mundão reuniu 1,5 mil artistas e esportistas em 120 horas de programação cultural. A partir de janeiro de 1999, a unidade funcionou por seis anos na Rua Amador Bueno. Por ali passaram artistas como Djavan, Arnaldo Antunes, Tom Zé e Belchior.

Em 2005, a sede provisória foi fechada para o início das obras da unidade atual, definitiva. Para não perder o espaço conquistado no bairro, o Sesc continuou suas atividades em uma casa de 460 metros quadrados na Avenida Adolfo Pinheiro. Para compensar o pouco espaço, a instituição criou uma série de projetos e parcerias, batizada de Mutirão Cultural, que previa eventos em diferentes espaços públicos e privados da região.