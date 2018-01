Servidores suspeitos de envolvimento em fraude na Prefeitura são exonerados

SÃO PAULO - Foi exonerada na quarta-feira, 6, a servidora Paula Sayuri Nagamati, ex-chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Finanças de São Paulo na gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD). A decisão saiu publicada na edição desta quinta-feira, 7, do Diário Oficial da Cidade, em uma portaria do secretário de Governo do prefeito Fernando Haddad (PT), Antonio Donato Madormo.

Também perdeu suas funções na Prefeitura de São Paulo o auditor Moacir Fernando Reis, outro funcionário da Secretaria Municipal de Finanças. Sua saída, "a pedido", foi assinada por Donato e consta da mesma edição do Diário Oficial. Reis é suspeito de desvios de recursos e vem sendo investigado pela Controladoria-Geral do Município (CGM).

Paula Sayuri Nagamati prestou depoimento acusando Donato de receber, em sua campanha a vereador, dinheiro da quadrilha que fraudava o Imposto sobre Serviços (ISS) arrecadado pelo município. Outro fiscal suspeito de envolvimento com o grupo, Arnaldo Augusto, também teve a saída anunciada.

Investigado por enriquecimento ilícito, Arnaldo Augusto foi secretário de Planejamento de Santo André entre 2009 e 2012, na gestão do ex-prefeito Aidan Ravin (PTB). Em 2009, levou o auditor fiscal Ronilson Bezerra Rodrigues, tido como um dos chefes dos fraudadores do ISS, para ser secretário adjunto.

Paula, por sua vez, foi chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Finanças durante a gestão Kassab, quando o titular da pasta era Mauro Ricardo. Na gestão de Haddad, foi nomeada como supervisora técnica na Secretaria Municipal de Assistência Social (SMADS), a cargo de Luciana Temer (PMDB), filha do vice-presidente Michel Temer (PMDB).