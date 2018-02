Servidores municipais entram em greve em SP; serviço funerário protesta

SÃO PAULO - Servidores públicos de ao menos quatro setores no município de São Paulo entraram em greve na manhã desta terça-feira, 30, segundo informações do Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do Município de SP (Sindsep). A principal reivindicação é o aumento salarial de 39%, referentes a janeiro de 2004 a dezembro de 2010.

De acordo com o sindicato, entraram em greve funcionários do Serviço funerário; da Secretaria do Verde; da Secretaria das Finanças e vários setores da Saúde. Segundo o secretário de assuntos jurídicos do Sindsep, João Batista Gomes, a greve deve continuar pelo menos até quinta-feira, 1.

Além do reajusta de 39%, a categoria pede ainda plano de carreira e melhores condições de trabalho. Segundo o Sindsep, o governo não apresentou nenhuma proposta para a categoria. Hoje, o salário inicial dos servidores está em torno R$ 440.

Em nota, a Prefeitura disse que os serviços municipais funcionavam normalmente, "sem prejuízo à população". O comunicado diz ainda que já concedeu aumento de mais de 15% no piso salarial para servidores com jornada de 40 horas semanais, além de gratificações. "A Prefeitura reitera que sempre manteve canal aberto para dialogar com os representantes dos servidores", diz a nota.

Protesto. Trabalhadores do Serviço Funerário fizeram um protesto em frente à Prefeitura hoje. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a manifestação também passou pela Rua Libero Badaró e Avenida São João, que tiveram o trânsito prejudicado.

Em junho, os funcionários paralisaram as atividades por um dia. Motoristas e sepultadores aderiram à greve, atrasando enterros e velórios na cidade. Os trabalhadores suspenderam a greve após o governo se comprometer a negociar.

Atualizado às 16h58