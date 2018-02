Servidora acha R$ 20 mil e leva para a polícia É um mistério para a Polícia Civil de Sorocaba o dinheiro achado por uma funcionária pública na escadaria do prédio onde trabalha. Até ontem à tarde, os mais de R$ 20 mil que estavam em uma pasta não tinham sido reclamados, o que levou a polícia a levantar a hipótese de o dinheiro ter sido deixado de propósito no local. Imagens de câmeras do prédio serão verificadas.