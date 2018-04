Serviços de manutenção deixam 24 mil sem água na zona sul

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

Cerca de 24 mil moradores da região do Morumbi, na zona sul de São Paulo, ficarão sem o fornecimento de água entre a noite desta quarta-feira, 19, e madrugada de quinta.

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) vai realizar serviços de manutenção no sistema de distribuição de água tratada dos bairros Vila Sônia, Vila Morse, Jardim Colombo, Jardim Viana, Jardim Guedala e Paraisópolis, situados na região do Morumbi.

Esses serviços, que serão realizados na Rua Panonia, vão melhorar o sistema de distribuição de água à população e, para executá-los, será necessário interromper o abastecimento de água para cerca de 24 mil moradores das imediações.

Os trabalhos serão realizados das 22h30 de hoje até as 6h da quinta-feira, 20. O retorno do abastecimento será gradual, após o término dos serviços.