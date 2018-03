DEPÓSITOS EM NOME DE "SOS TERESÓPOLIS - DONATIVOS" NO BANCO DO BRASIL, AG: 0741-2, C/C: 110000-9 OU CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AG: 4146, C/C: 2011-1, CNPJ: 29.138.369/0001-47.

FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DEPÓSITOS NO BRADESCO, AG: 6570-6, C/C: 2011-7 OU ITAÚ, AG: 5673, C/C: 00594-7. CNPJ: 02932524/0001-46.

DEJAN PETKOVIC. O JOGADOR DISPONIBILIZA A CONTA POUPANÇA: 1008425-3, NO BRADESCO, AG: 213-5

INSTITUTO GUGA KUERTEN. DEPÓSITOS PODEM SER FEITOS EM NOME DE "IGK - FUNDO ENCHENTE RJ", NO BANCO DO BRASIL, AG: 1453-2, C/C: 18.455-1, CNPJ: 040032060001-26

DEFESA CIVIL SP. RUA AFONSO PENA, 130, BOM RETIRO. TEL.: (11) 3313-5726

CRUZ VERMELHA SP. AV. MOREIRA GUIMARÃES, 699, MOEMA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H ÀS 18H.

OS DONATIVOS TAMBÉM PODEM SER ENTREGUES NAS SUBSEÇÕES DA OAB-SP ACADEMIA DE FUTEBOL DO PALMEIRAS. AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 2.650, BARRA FUNDA, DE HOJE A SEGUNDA-FEIRA, DAS 8H ÀS 18H

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR. LOJAS DO PÃO DE AÇÚCAR, COMPREBEM, EXTRA SUPERMERCADO E HIPERMERCADO E ASSAÍ NA GRANDE SÃO PAULO E NO ESTADO DO RIO.

SHOPPING IGUATEMI. AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2.232. SÃO PAULO. LOJAS AMERICANAS. TODAS AS UNIDADES.

CENTRO CULTURAL SÃO PAULO. RUA VERGUEIRO, 1.000, PARAÍSO.

ESCOLAS. WIZARD, SKILL, ALPS, MICROLINS, BIT COMPANY, SOS E PEOPLE LANÇARAM A CAMPANHA ''EDUCAÇÃO SOLIDÁRIA - AJUDA RIO'' E ESTÃO RECEBENDO DONATIVOS.

POLÍCIA MILITAR DE SP. TODOS OS BATALHÕES RECEBEM DONATIVOS PARA O RIO E FRANCO DA ROCHA.