Serviço de carteiros é suspenso em 3 cidades A 10.ª Vara do Trabalho de Campinas determinou ontem que os Correios suspendam as entregas de cartas e encomendas em 73 áreas com grande número de assaltos a carteiros em Campinas, Jundiaí e Sumaré, no interior paulista. A liminar concedida pela juíza Camila Ceroni Scarabelli diz que os carteiros retomarão o trabalho nas regiões só quando for comprovada, em juízo, a adoção de medidas para garantir a segurança dos trabalhadores.