Sertanejo improvisado vira festa

Na Consolação, estabelecimentos colocaram equipamentos de som nas calçadas e criaram pequenas baladas. O estilo musical era um pouco diferente do escolhido pelos trios: axé, sertanejo e até antigos hits da banda Mamonas Assassinas faziam parte do set list.

Participantes também improvisaram. Com um vestido florido justo e armado com uma enceradeira, Carlos dos Santos era levado pelo cunhado em cima de uma carroça, como as usadas por catadores de papel. Ele e alguns amigos compraram o carrinho, instalaram o som e conquistaram seguidores. "Infelizmente não tivemos dinheiro para um trio maior."