Serra parece ter influenciado decisão Clamores pelo tombamento do Belas Artes já eram vistos em protestos contra o fechamento do cinema desde que ele foi anunciado, no dia 6. Na semana passada, bastaram três "tweets" de José Serra para a coisa tomar ares oficiais: ele disse que o tombamento viria hoje. Mais que noticiar o impossível - o tombamento de um imóvel pode demorar meses -, Serra deixou claro ter "mexido os pauzinhos" para adiantar o processo. Mesmo longe do poder, ele não deixou de se comunicar, quase diariamente, com o prefeito Gilberto Kassab (DEM), seu aliado, e alguns secretários.