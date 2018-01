Serra faz promessa para educação em nome de Kassab

O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), que já foi prefeito da capital, fez nesta terça-feira, 26, uma promessa em nome do atual chefe do Executivo municipal, Gilberto Kassab (DEM). Diante de uma plateia de cerca de 200 pessoas, no pátio de uma escola estadual da zona sul de São Paulo, Serra firmou o compromisso de criar escolas técnicas (Etecs) em cada um dos 44 Centros Educacionais Unificados (CEUs) da Prefeitura. Os centros oferecem desde educação infantil até ensino fundamental, além de Ensino de Jovens e Adultos (EJA).

O evento selou um acordo entre governo estadual e prefeituras de 55 cidades paulistas para oferecer ensino técnico em escolas municipais. Foram abertas 6.520 vagas para o segundo semestre deste ano e 2.145 para o primeiro semestre de 2010.

Serra aproveitou o palanque e anunciou sob aplausos: "Esperamos que, até o final da gestão do prefeito Kassab, todos os CEUs tenham dentro de si uma escola técnica. É um compromisso que eu estou assumindo por ele." Ofereceu então ao prefeito, que o acompanhava no palco, o microfone. "Vai confirmar ou não?", perguntou Serra, ao que Kassab respondeu de pronto: "Alguém tem dúvida?"

Como virou praxe em eventos de governo, secretários e parlamentares desfiaram um rosário de elogios a José Serra. O tucano é um provável candidato do PSDB à Presidência da República em 2010. O secretário de Desenvolvimento, Geraldo Alckmin (PSDB), disse que o governador lançava o "maior programa de ampliação de vagas do ensino técnico de todo o País".