Serra diz que 94% da população é favorável à lei antifumo

O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), disse nesta terça-feira, 11, que 94% da população paulista é favorável à lei antifumo no Estado, segundo pesquisa recebida por ele na segunda. "A pesquisa deve ter sido feita com campo no final de semana e aponta que mais de 94% da população está a favor (da lei)", disse. "É uma lei para proteger a saúde dos que não fumam e também dos que fumam e que acabam fumando menos", completou o governador.

Serra considerou "uma desculpa" a reclamação de autoridades de pequenas cidades que dizem não ter condições e nem equipes capazes de fiscalizar o cumprimento da lei. "As prefeituras têm condições, é só colocar funcionários já existentes (na fiscalização)", concluiu Serra, que participou, em Araraquara (SP), do anúncio da construção de uma fábrica de leite longa vida da Nestlé.