Serra diz não temer investigação em SP Durante visita a Araraquara, interior paulista, o ex-prefeito José Serra (PSDB) disse ontem não temer qualquer investigação sobre a quadrilha do Imposto sobre Serviços (ISS) no período em que comandava a cidade. "Não temo nenhuma investigação. Pelo contrário, se tiver alguma coisa de errada, tem de dizer claramente", afirmou Serra. Em evento do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), Serra garantiu que nunca soube de nada relacionado à propina em seu governo e se, caso houvesse, "teria combatido".