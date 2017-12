Série incluirá mapas interativos em blog As informações analisadas no projeto "96 vezes São Paulo" são fruto de uma parceria do Estadão Dados com o Ibope. Usando métodos estatísticos e de georreferenciamento, o instituto associou as respostas relativas a maiores de 16 anos do questionário estendido do Censo 2010 aos 96 distritos paulistanos. Aplicada a uma parcela das moradias, a chamada "amostra" do Censo inclui informações sobre migração, religião, rendimento, trabalho, condições e bens presentes nos domicílios. Essas informações serão objeto de reportagens ao longo das próximas semanas e de mapas interativos no blog do Estadão Dados.