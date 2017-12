'Ótimo candidato', diz Alckmin sobre Doria na disputa para governador

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), disse na manhã desta segunda-feira, 10, que o prefeito João Doria (PSDB) "seria um ótimo candidato" ao governo estadual nas eleições de 2018. A declaração foi feita após reunião com o prefeito e secretários estaduais e municipais no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado, no Morumbi, zona sul da capital paulista.

Próximo dos cem dias de governo, que se completam nesta segunda-feira, o prefeito de São Paulo admitiu pela primeira vez, em entrevista ao Estado, que pode deixar o cargo para se candidatar ao governo estadual. Isso caso haja um pedido do governador, ao qual reforça a fidelidade sempre que confrontado com a possibilidade de uma candidatura a presidente.

Na avaliação da maioria dos moradores de São Paulo, Doria não deve abandonar o mandato para ser candidato nas eleições de 2018, segundo o Datafolha. A pesquisa, divulgada neste sábado, 8, mostra que 55% dos moradores acham que ele deve cumprir seu mandato de prefeito.

Após encontrar-se com o governador, Doria apresentou na sede da Prefeitura um balanço dos seus 100 dias à frente da administração. Lá, questionado se ouviria o apelo de Alckmin ou a população sobre uma possível candidatura ao governo do Estado, o tucano se esquivou.

"Vou ouvir os dois. Tenho estima, admiração e respeito pelo governador Geraldo Alckmin. E tenho lealdade também, essa é uma característica que tenho e vou manter, talvez diferentemente de outros, sou leal ontem e hoje", afirmou. "Tenho que ouvi-lo, sim, e ouvir a população. Afinal, governamos para a população. A população é que nos aprova, é que determina se estamos o caminho certo. E até aqui estamos."

O levantamento mostra ainda que apenas 13% dos moradores acham que Doria deveria disputar a vaga ao governo estadual e outros 14% para presidente.