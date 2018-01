Sérgio Cardoso reabre na sexta Fechado para reforma desde dezembro, o Teatro Sérgio Cardoso, na Bela Vista, região central de São Paulo, reabre na sexta com novos camarins, salas e cadeiras recuperadas, nova fachada e elevadores acessíveis. Em 55 anos, foi a terceira restauração do teatro, que é administrado pela Secretaria do Estado de Cultura e pela Associação Paulista dos Amigos da Arte (APPA). A peça de estreia é Ensina-me a Viver, com Gloria Menezes.