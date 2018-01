Sérgio Cabral e Donadon levam vaias em shows O Detonautas subiu ao Palco Sunset com dois propósitos. O primeiro era homenagear Raul Seixas - com participações de Zélia Duncan e Zeca Baleiro. O outro anunciava-se no figurino: camisetas com o desenho da máscara de V de Vingança, em referencia à proibição do uso do acessório em manifestações no Rio de Janeiro. Quando o vocalista Tico Santa Cruz disse ao público que passasse seu recado, a multidão entoou gritos contra o governador Sérgio Cabral. "Ei, Cabral, vai tomar...", cantava em coro.