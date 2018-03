Globo anuncia troca no comando: Schroder substitui Florisbal

Há um mês e meio, em entrevista ao Estado, Florisbal disse a esta colunista que não seria ainda apropriado tocar no assunto de sua aposentadoria, por razões estratégicas da empresa. "Sem dúvida, é uma questão inexorável. Vou me aposentar, um dia. Mas com é uma questão estratégica, será anunciada quando tiver de ser. Tenho certeza que o dia em que eu me aposentar, um dos nossos diretores, e são vários, ocupará a direção-geral, mas não é agora. Eu diria que mais à frente esse assunto virá à tona." À época, o diretor-geral brincou com a questão de sua idade para comentar o tema. "Se eu tivesse 50 anos, ninguém ia perguntar quando eu ia me aposentar. Como eu estou na faixa dos 70, essa é uma questão inexorável."

A troca de bastão está agendada para 1º de janeiro de 2013. A vaga de Schroder será ocupada por Ali Kamel, atual diretor-geral de Jornalismo, cargo ainda sem substituição definida. Até janeiro, Schroder trabalhará em conjunto com Florisbal para tomar intimidade com as novas funções. Assim que a troca for consumada, Florisbal passará a integrar o Conselho de Administração das Organizações Globo, que passará por uma reformulação e terá seus membros indicados pela assembleia dos acionistas.