Será que vão cantar o 'Hino Nacional'?

Cantora: Vanusa

Onde: Largo do Arouche

Horário: 15h (domingo)

Um dos maiores hits da internet brasileira no ano passado foi um vídeo que mostrava a cantora Vanusa - aquela famosa intérprete da Jovem Guarda - cantando o Hino Nacional de forma um tanto atabalhoada. "Fiquei com Síndrome do Pânico, não tinha nem coragem de sair na rua", afirma ela, quase sete meses depois da divulgação das imagens. "Mas o feitiço virou contra o feiticeiro", avalia, concordando que a exposição em larga escala acabou trazendo-a de volta aos holofotes.

Esta é a primeira vez que Vanusa participa da Virada Cultural. "Estou empolgada. É uma iniciativa muito legal", afirma. "Principalmente porque, como é de graça, temos a oportunidade de cantar para um público que nunca viu o show."

E será que algum engraçadinho vai fazer piada com a história do Hino Nacional? "Sabe que uma vez eu estava em um bar e um homem começou a cantar (o Hino) na mesa ao lado...", conta. "Foi provocação mesmo..."

Em março, entretanto, na balada Trash 80"s - onde ela se apresentava -, o público entoou a canção oficial em coro. "Percebi que eles faziam por brincadeira e até cantei com eles", relata. "E pensar que, meses atrás, eu havia dito que nunca mais ia cantar essa música na minha vida..."

Será que vai rolar repeteco na Virada Cultural?