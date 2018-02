Será aberta hoje a extensão da Ciclofaixa até o Minhocão

A partir de hoje, a Ciclofaixa de Lazer Paulista-Centro estará interligada ao Elevado Costa Silva, o Minhocão, e à Luz. Com a expansão, o circuito ganha 5 km, passando de 16,8 km para 21,8 km. O espaço é reservado aos ciclistas das 7h às 16h, nos domingos e feriados. Com a inclusão dos novos caminhos, os ciclistas terão como chegar a pontos turísticos e culturais do centro, como a Estação da Luz, a Sala São Paulo e a Pinacoteca do Estado.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acesso ao Minhocão será feito pela Rua da Consolação, depois do cruzamento com a Rego Freitas. Serão empregadas duas faixas, uma em cada direção. Nos fins de semana, os carros são impedidos de circular no Minhocão das 21h30 de sábado às 6h30 de segunda.

Por causa da operação especial, os automóveis não poderão acessar a pista esquerda da Consolação, entre as Avenidas Ipiranga e São Luís, no sentido centro. O trânsito volta ao normal a partir das 16h.