Sequestro de micro-ônibus começou após roubo em residência

O sequestro de um micro-ônibus em Santo Amaro começou depois de um roubo a uma casa. Os três ladrões invadiram uma casa e roubaram um Citröen, além de outros objetos, de acordo com informações da Polícia Militar. Após o roubo, os ladrões tentaram fugir e dois deles entraram no micro-ônibus que estava no ponto final da Rua Cerqueira Cesar, número 200, próximo à Praça Floriano Peixoto.

O sequestro começou por volta das 7h30 desta segunda-feira, 25. Dois ladrões mantêm cinco pessoas reféns dentro do micro-ônibus. Houve tiroteio no local e o cobrador do micro-ônibus ficou ferido e foi libertado. Uma refém também foi libertada pelos sequestradores. Ela estaria grávida.

Após o roubo à residência, uma pessoa da família foi levada para o hospital e medicada. Ainda não há informação sobre o endereço da casa assaltada.

Durante patrulhamento na região, a PM localizou o carro roubado e conseguiu prender um dos bandidos, que estava portando uma pistola 635. Outros dois bandidos fugiram e invadiram o micro-ônibus, mantendo seis pessoas reféns.

Os bandidos pedem coletes salva-vidas e continuam a negociação com o tenente coronel Camargo, da polícia militar.