Sequestro de jovem em Guarulhos era mentira A Polícia Civil do Rio concluiu que a jovem de 16 anos que disse ter sido sequestrada em Guarulhos, onde mora, e levada a um cativeiro em Itaguaí (RJ), mentiu. Ela disse ainda que fugiu em 4 de outubro, após 39 dias presa. Para a polícia, ela quis se vingar do traficante que namorava e o acusou do crime. Ele foi preso por tráfico.