Sequestradores em fuga causam acidente Três bandidos que estavam com uma vítima de sequestro relâmpago provocaram um acidente ontem de manhã na Via Anchieta, em Cubatão, Baixada Santista. Eles entraram na contramão da pista norte e o veículo bateu de frente com uma viatura da Polícia Ambiental, no km 54. Um bandido foi preso e outro, atropelado. Um terceiro suspeito continua foragido. A vítima foi liberada sem ferimentos. Uma arma foi apreendida. Por causa da ocorrência, a pista sentido litoral ficou fechada até as 13h.