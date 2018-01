Sequestrador faz três refens em padaria de Pindamonhagaba

Três assaltantes mantêm, desde às 23h45 de sexta-feira, 13, pelo menos três pessoas reféns no interior da Panificadora Pir Poll, localizada na Avenida Dr. Jorge Tibiriçá, no centro de Pindamonhangaba(SP), no Vale do Paraíba.

Armados, os criminosos entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Policiais militares da 2ª Companhia do 05º Batalhão do Interior foram acionados por uma testemunha e cercaram rapidamente o local.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No tumulto, vários clientes conseguiram deixar o estabelecimento, mas o dono da padaria, o segurança e uma mulher não conseguiram sair a tempo e foram dominados pelo trio. O filho do comericante estava entre os que abandonaram a padaria.

Segundo os bombeiros, que enviaram para o local duas viaturas, os criminosos, numa tentativa de deixar o local antes do cerco da PM, teriam estourado uma mangueira que faz a conexão entre dois cilindros de GLP, provocando um vazamento.

O cerco e a negociação, feitos com um efetivo de oito viaturas e 18 PMs, ocorrem na Rua dos Expedicionários, que fica nos fundos do estabelecimento, local onde os assaltantes mantêm as pessoas sob a mira das armas.