Sequestrador de jornalista é recapturado Wilson da Silva, de 25 anos, foragido da Penitenciária de Bauru II, onde estava preso pelo sequestro e morte do jornalista Ivandel Godinho Júnior, em outubro de 2003, foi recapturado anteontem. Policiais militares detiveram Silva no bairro de Artur Alvim, na zona leste da capital, após denúncia anônima. Ele tinha 208g de cocaína e foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Em janeiro de 2004, os sequestradores receberam US$ 50 mil de resgate, embora Ivandel já estivesse morto. Em 2006 foi achada sua ossada.