Sequestrador da filha de Silvio Santos é preso Um dos sequestradores de Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, foi preso anteontem na zona leste de São Paulo, vendendo drogas. Marcelo Batista Santos, de 36 anos, vivia na capital desde outubro, quando saiu da Penitenciária de Tremembé, no interior, no indulto do Dia das Crianças e não voltou.