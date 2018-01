Sepultura dá vida ao Sunset

Se a performance musical foi a melhor do dia naquele palco, o mesmo não se pode dizer - novamente - da equalização do som.

A impressão que dava era a de que tinham delegado a função de operar a mesa sonora a uma criança que ficava descobrindo os botões. Todos os instrumentos eram aumentados e diminuídos ao longo de toda a apresentação. O show perdeu a graça devido ao volume baixíssimo. O vocalista Derrick Green não teve culpa, mas para o tipo de som que eles fazem sua voz era praticamente um "sussurro joãogilbertiano".

Este domingo do metal é o que atrai os fãs mais leais do Rock in Rio e também o de maior público no palco Sunset, que esteve lotado na apresentação do Sepultura. Nenhuma atração, roqueira ou não, atraiu tanta gente quanto a banda mineira.

Mas o público do Sepultura ficou revoltado com o show sendo realizado no mesmo horário que o do Gloria, porque o som da banda paulistana no Palco Mundo vazou. Quem estava mais no fundo, foi bem prejudicado pelo vazamento de som. "Mais volume!", "Gloria, vai tomar no c...!", gritavam. "Isso é um absurdo, todo mundo gosta do Sepultura, é pátria!", reclamava o jovem paulista Diego Marco.

Korzus. Tendo como convidado o veterano East Bay Ray, de 53 anos, guitarrista da lendária banda punk Dead Kennedys, o grupo brasileiro de metal Korzus fez tremer a Cidade do Rock quando, durante sua apresentação, o público ensaiou um mosh gigantesco, com os fãs se jogando uns contra os outros. Metal à parte, o vocalista Marcelo Pompeu bradava contra a corrupção no País, pedindo para os corruptos "o símbolo da intimidação", um dedo médio em riste que toda a plateia imitou.