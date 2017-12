Sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê tem lentidão

O trânsito estava ruim para o motorista que seguia no sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê por volta das 17 horas desta terça-feira, 13. No horário, a lentidão era de quase 5 km pela pista expressa - entre as pontes dos Remédios e do Piqueri - e de 4,4 km pela pista expressa, da saída da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Piqueri. No horário, a cidade registrava 47 km de lentidão, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Nesta terça, não podem circular das 17 às 20 horas os veículos com placas final 3 e 4 no centro expandido. O rodízio de veículos voltou a vigorar na segunda-feira, 12, depois de ser suspenso no dia 24 de dezembro. Nesta tarde, a lentidão está abaixo da média para o horário, de acordo com a CET. Quem segue pela Avenida dos Bandeirantes em direção à Rodovia dos Imigrantes também encontra lentidão. São quase 3 km de trânsito carregado, a partir da Marginal do Pinheiros. A previsão da CET é que o trânsito piore nas próximas horas.