Sente à mesa da cozinha brasileira

A 7.ª edição do Paladar - Cozinha do Brasil tem início nesta sexta-feira e vai até domingo, no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo. Durante três dias, chefs, produtores e especialistas em comida e bebida de todo o País se reúnem para celebrar a cozinha brasileira. O evento começa com uma aula de Alex Atala, Brasil: Bola da Vez, na sexta-feira de manhã, e termina com outra aula de Atala, no domingo à noite, Brasil: Nação gastronômica, que terá também a participação dos ambientalistas Beto Ricardo e Roberto Smeraldi.

Ao todo, a programação oferece 70 atividades: são 41 aulas, entre elas 11 degustações, 10 palestras e 8 atividades externas. A grande novidade é a série de aulas práticas Mão na Massa, em que participantes vão para a cozinha com os chefs.

Com o tema Brasil Anfitrião, o evento deste ano será em clima de festa, marcado pelos encontros entre chefs e seus convidados. Helena Rizzo, do Maní, recebe o agricultor José Ferreira, especializado em agrofloresta, para discutir como conservar a natureza na cozinha, enquanto ela prepara um mil-folhas de lírio do brejo.

Já a chef Carla Pernambuco, do Carlota e do Las Chicas, vai dividir o fogão com a baiana Leila Carreiro, do Dona Mariquita, de Salvador, para fazer uma ceia para os santos. O mineiro Edinho Engel, dono do Manacá, em Camburi (SP), e do Amado, em Salvador, contará histórias sobre Minas Gerais na companhia do irmão Danilo, enquanto eles preparam uma galinhada e assam pernil, ali, na hora.

O encontro está repleto de estrelas. De Porto Alegre, Carla Tellini e Marcelo Schambeck vêm para traçar um perfil da atual cozinha gaúcha com suas receitas. Thiago Castanho chega de Belém do Pará com a mala lotada de vegetais do Norte e Ana Luiza Trajano mostra no prato o que é a cozinha ianauá.

Na aula Trocando em Miúdos, Jefferson Rueda ensina como transformar as partes menos valorizadas do boi em deliciosos pratos. Numa aula imperdível para quem quer repetir o sucesso do Grupo Fasano, Rogério Fasano revela alguns segredos de restaurateur.

O evento também recebe dois convidados de fora do País: o dinamarquês Mark Emil Tholstrup Hermansen, criador do Nordic Food Lab, o laboratório de investigação de ingredientes do restaurante Noma, em Copenhague, e o inglês Ben Mackinnon, da padaria londrina E5 Bakehouse, que vai contar como mudou o jeito que se come pão na cidade.

A ala de bebidas também está movimentada. Cachaça, vinho, cerveja e, claro, café passado na hora estarão entre as degustações do dia. Não fique de fora desta festa, ainda dá tempo de participar. A oferta de aulas é farta, mas os ingressos são limitados e algumas atividades já estão esgotadas. Veja a programação completa no site: paladarcozinhadobrasil.com.br.