Sensação térmica em Congonhas chegou a 4ºC às 18h, diz CGE

SÃO PAULO - Por conta dos ventos, a sensação térmica era de 4ºC às 18h no aeroporto de Congonhas, localizado na Zona Sul de São Paulo, informou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) nesta sexta-feira, 8. A temperatura era de 11ºC.

O céu esteve parcialmente nublado no final da tarde. As temperaturas eram baixas na capital e Grande São Paulo. O termômetro da estação meteorológica de Parelheiros, no extremo sul da cidade, indicava 10ºC, a menor temperatura no começo da noite desta sexta-feira.

No domingo, 10, a massa de ar frio começa a perder força. As temperaturas voltam a subir um pouco mais, e poderão chegar aos 23ºC durante a tarde. Por outro lado, a umidade relativa do ar deverá cair nos próximos dias devido ao tempo seco. Com poucas nuvens, o nível de poluentes do ar deverá aumentar.