Sensação do jazz abre BMW Festival em SP

Com uma pegada ao estilo do Freddie Hubbard, Akinmusine abriu a noite com Richard, na qual deu mais espaço ao saxofonista Walter Smith III que a seu próprio instrumento. O quinteto do trompetista é seguro e toca há muito tempo junto, à exceção do pianista, Sam Harris.

A noite do jazz teve uma composição novíssima do músico. Akinmusine não é música fácil, é de se maravilhar. Seu show foi seguido da festa de sanfonas de Bebê Kramer, Toninho Ferragutti e convidados. O honorável veterano Chick Corea, discípulo de Bill Evans, encerraria a noite de ontem.

Programação. O festival segue hoje com jornada tripla, a partir das 20h30. Abre a noite o Clayton Brothers Quintet, fundado em 1977 pelos irmãos John e Jeff Clayton. Eles mostram canções de seus últimos dois discos.

A segunda atração da noite é uma das maiores revelações da música americana recente, o jazzista Trombone Shorty, codinome de Troy Andrews. "Não posso mais tocar como tocava Louis Armstrong, a vida mudou. Não é só porque cresci em New Orleans que vou tocar como tocavam há 50, 70 anos, tenho de correr meus próprios riscos."

Por fim, fechando a noite, entrará a big band do saxofonista Maceo Parker, que foi um dos homens-chave do grupo do funkeiro James Brown.