Senegalesa é presa com 200 cápsulas de cocaína no estômago em Campinas

SÃO PAULO - Uma senegalesa, de 35 anos, foi presa nesta sexta-feira, 20, ao tentar embarcar no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, com 200 cápsulas de cocaína no estômago. Essa é a quarta pessoa presa que tenta viajar para o exterior transportando entorpecente.

A passageira se apresentou no "check in" para embarcar para Lisboa, em Portugal, quando foi abordada pelos policiais. Ela aparentou nervosismo e os agentes decidiram vistoriar a bagagem dela. Nada foi encontrado nos pertences da mulher e ela foi submetida a exame de raio x, comprovando a existência de 200 cápsulas com cocaína no estômago dela. Estima-se que o peso total das cápsulas engolidas chegue a 2 kg. A senegalesa foi presa em flagrante pelo crime de tráfico internacional de entorpecentes.