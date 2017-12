Senado torna violência contra mulher tortura

Todos os projetos foram apresentados à presidente Dilma Rousseff na terça-feira, em cerimônia em que lhe foram entregues as conclusões do relatório da CPI da Violência contra a Mulher. O Senado aprovou ainda o atendimento especializado no SUS às mulheres vítimas de violência, a garantia de benefício temporário da Previdência a elas e a exigência de rapidez na análise do pedido de prisão preventiva de agressores. Os projetos seguem agora para o exame da Câmara dos Deputados.