Senado pode obrigar shoppings de todo o País a instalar câmeras de filmagem A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado pode votar na quarta-feira o projeto que torna obrigatória a instalação de câmeras de filmagem em shoppings e empreendimentos similares localizados em qualquer ponto do País. O senador Romeu Tuma (PTB-SP) recomendou a aprovação do projeto que foi aprovado na Câmara, sem alterações.