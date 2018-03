Senado orienta vigia de carro-forte e comunicação de óbitos a secretarias A contratação de escolta especializada com pelo menos dois vigilantes poderá tornar-se obrigatória no transporte intermunicipal de dinheiro, com o objetivo de conter o crescente número de assaltos a carros-fortes. A determinação está prevista em proposta que está na pauta de votações da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado de amanhã, em caráter terminativo. Para o autor do projeto, senador Sérgio Zambiasi (PTB-RS), a lei que dispõe sobre segurança em estabelecimentos financeiros (Lei 7.102/83) não prevê escolta quando de deslocamento de valores entre municípios.