Senado debate pena ampliada A comissão do novo Código Penal, em discussão no Senado, propôs que o detento flagrado usando celular tenha pena ampliada de 3 meses a 1 ano. Em agosto de 2009, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 12.0212, que já tornou crime entrar com celular nesses estabelecimentos. As penas previstas também são de 3 meses a 1 ano de prisão.