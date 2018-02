Senado autoriza porte de arma para guardas O Senado aprovou ontem projeto de lei do deputado Jair Bolsonaro (PP-RJ) que autoriza agentes e guardas prisionais, integrantes das escoltas de presos e equipes de guardas portuários a portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela corporação, mesmo fora de serviço. O texto, que altera o Estatuto do Desarmamento e foi aprovado em caráter terminativo, seguirá para sanção presidencial.