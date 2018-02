Senado aprova pela 2ª vez táxi hereditário O Senado aprovou nesta semana a transmissão por herança das licenças de táxi - para filhos e cônjuge. O texto seguirá agora para sanção da presidente Dilma Rousseff. A norma, comemorada pelo presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL), foi incluída no pacote da seca no Nordeste - alvo de medida provisória do governo. Ele foi o relator da lei que regulamenta a atividade de taxista, de 2011, mas Dilma havia vetado a hereditariedade.