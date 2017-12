Senado aprova para a ANS a indicação de diretor que atuou por 30 anos no mercado O Senado aprovou ontem o nome de José Carlos de Souza Abrahão para ocupar uma diretoria na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ele atua há 30 anos no mercado e já foi presidente da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Rio (Feherj) e da Confederação Nacional de Saúde (CNS). Sua ligação com a área de saúde, revelada anteriormente pelo Estado, foi alvo de críticas de Randolfe Rodrigues (PSOL-AP), que alegou que isso poderia prejudicar a atuação de Abrahão em julgamentos da ANS. O senador Humberto Costa (PT-PE), porém, defendeu a aprovação. A indicação foi aprovada por 39 votos a 12. Já o advogado Jaime César Oliveira teve o nome aprovado para ser reconduzido ao cargo de diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ele atua na agência desde 2011 e é diretor de Coordenação e Articulação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.