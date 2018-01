Senado aprova FGTS para vítimas de chuvas

Vítimas de desastres naturais como deslizamento de encostas ou queda de barreiras, provocadas pela chuva, poderão sacar dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) até o limite de R$ 4.650. A autorização consta de projeto de lei aprovado ontem, em decisão terminativa, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. O projeto ainda precisa ser analisado pela Câmara.

A medida pode se tornar alívio, por exemplo, para as vítimas das chuvas dos últimos dias que voltaram a causar prejuízos em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para o autor do projeto (PLS 158/07), senador Marcelo Crivella (PRB-RJ), a proposta corrige uma lacuna, inserindo "uma lista mais completa e realista dos eventos naturais desastrosos que podem acometer a população brasileira".

Cataratas. Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, 37 municípios já haviam entrado em situação de emergência, até as 22 horas de ontem, por causa das chuvas que atingem o Estado desde a semana passada. Mais de 161 mil pessoas foram afetadas em 61 cidades. São 6.937 desalojados e 777 desabrigados. Dez pessoas ficaram feridas. Não há registro de mortes.

Apesar do dia de sol, os efeitos do temporal não cessaram ontem. Um buraco aberto pela chuva interdita parcialmente a BR-153, na altura do km 2, entre Concórdia (SC) e Erechim (RS). O trânsito flui em meia pista. Não há previsão para o início das obras. Ontem, o acesso de turistas às passarelas das Cataratas do Iguaçu continuava proibido por causa do grande volume de água no local. / COLABORARAM MAURÍCIO OLIVEIRA, FABIANA MARCHEZI e PRISCILA TRINDADE