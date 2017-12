Senado aprova extra por periculosidade para porteiros, vigias e seguranças Um projeto de lei que garante adicional de periculosidade para porteiros, vigias e seguranças de condomínios foi aprovado ontem pelo Senado e segue para análise da Câmara dos Deputados. Para garantir o adicional de periculosidade, o projeto do senador Marcelo Crivella (PRB-RJ) acrescenta um parágrafo ao artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Na justificativa, Crivella afirma que "tem sido uma constante no noticiário dos jornais a ação de criminosos, principalmente em prédios de apartamentos residenciais, que conseguem adentrar para a prática de roubo e assalto, dominando ou mesmo assassinando porteiros ou vigias que se opõem à sua sanha".